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      Прибуток від газу йде в бюджет, а далі вже народ руками депутатів розподіляє його, – експерт

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      Прибуток від газу йде в бюджет, а далі вже народ руками депутатів розподіляє його, – експерт
      Прибуток від газу йде в бюджет, а далі вже народ руками депутатів розподіляє його, – експерт / 24 канал

      Прибуток "Нафтогазу" йде до бюджету, тобто в доходи держави і народу. І далі вже народ руками депутатів, яких сам вибрав, розподіляє цей прибуток, витрачає гроші.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів журналіст фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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      За словами експерта, народ вільний вирішувати, куди виратити ці гроші: на армію, лікарні, школи або ж допомогти нужденним та біднимю, для яких може бути дорого купувати газ за ринковою вартістю.

      Припустимо, у них великий будинок і його треба опалювати. Чому ж коли газ належить всьому народу пропорційно яка частина народу отримує більше газу, а інша менше. Це не справедливо. Тим більше, що якщо у людини великий будинок і він споживає більше газу, то швидше за все вона багатша, ніж народ в середньому. І виходить, що велика частка прибутку йде саме багатим. Це точно несправедливо, – зазначив Фурса.

      Він розповів, що Україна – соціальна держава. "І раз у нас такий соціальний договір, народ може потім вирішити, що частина грошей від продажу газу за ринковими цінами може піти на субсидії, щоб допомогти бідним. І допомога піде адресно: тільки тим, хто її потребує. Не багатим, не хитрим, а саме нужденним", – додав експерт.

      Відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 26 жовтня 2018 року

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Гроші Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 жовтня
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