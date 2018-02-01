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Прибуття місії МВФ до України: у Фонді зробили різку заяву

18:42, сьогодні 1198 Читать новость на русском
МВФ поки не планує приїзд в Україну
МВФ поки не планує приїзд в Україну

Попри заяви українських політиків, що вже невдовзі місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України, після чого наша країна отримає черговий транш, у МВФ цю інформацію спростовують.

Офіційний представник МВФ Вільям Мюррей заявив, що на даний час не має будь-яких часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну в рамках четвертого перегляду програми EFF, про це він заявив під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене відсутні будь-які відомості щодо прибуття місії. Відповідно час ще не було визначено", – заявив Вільям Мюррей.

Читайте також: Затримка у співпраці з МВФ загрожує фінансовій стабільності України, – НБУ

Загалом Україна очікує до 3,5 мільярда доларів в рамках програми МВФ у 2018 році.

Зауважимо, що Президент України Петро Порошенко у Давосі висловив надію, що орієнтовно до квітня місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ, після чого Україна зможе отримати черговий транш від МВФ.

У свою чергу голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин повідомив, що місії МВФ орієнтовно прибуде до Києва в середині лютого.

Нагадаємо, у березні 2015 року МВФ прийняла чотирирічну програму EFF загальним обсягом близько 17,5 мільярдів доларів. Тоді ж Україні отримала перший транш у розмірі 5 мільярдів доларів. Другий транш Україна отримала з невеликою затримкою у розмірі 1,7 мільярда доларів на початку серпня 2015 року. Після цього виникла пауза у отриманні нових надходжень грошей через політичну кризу в Україні та невиконання ряду умов. Відтак третій транш у розмірі 1 мільярд доларів Україна отримала аж у вересні 2016 року. Четвертий на таку ж суму – у квітні 2017 року.

П’ятий транш Україна отримає лише після виконання ряду вимог МВФ – необхідно прийняти законодавство про створення антикорупційного суду, реформувати, а також провести коригування внутрішніх тарифів на газ відповідно до раніше затвердженої формули. Окрім того, МВФ ще продовжує вивчати прийнятий Верховною Радою закон про пенсійну реформу.

Ще дві вимоги були частково виконані – був прийнятий новий закон про приватизацію. Окрім того, Порошенко вніс до Верховної Ради кандидатуру Яківа Смолія на посаду глави НБУ, яка фактично стала вакантною з весни минулого року, коли нинішня глава Валерія Гонтарєва подала у відставку.

Теги: Новини України МВФ
Джерело: 24 Канал
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