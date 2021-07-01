Причетна Росія: причини масової затримки рейсів до Туреччини
1 липня 2021 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:МАУ
В Україні 1 липня затримують рейси як у Туреччину, так і з неї. У компанії "Міжнародні авіалінії України" пояснили, чому виникли такі зсуви графіку виконання польотів.
Пресслужба МАУ повідомляє, що вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії 1 липня пояснюються одразу декількома причинами.
Читайте також "Бориспіль" відновив посадку на рейси до Анталії: що кажуть у МЗС
Причини затримки рейсів з України в Анталію
- різке сезонне збільшення кількості рейсів;
- відновлення авіасполучення Туреччини із Росією, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання. Через це авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.
У МАУ зазначили, що затримки стосуються чартерних рейсів за напрямками: Київ – Анталія, Харків – Анталія та Львів – Анталія.
Там також запевнили, що роблять усе можливе для оперативного відновлення авіасполучення з Анталією протягом дня.
Розпочали посадку на рейси
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що вже розпочали посадку пасажирів 2 рейсів:
- PS 5335 Київ – Анталія компанії МАУ,
- PS 5331 Київ – Анталія МАУ.
Затримки рейсів з України в Анталію: що відомо
- 1 липня в аеропорту "Бориспіль" затримали 5 рейсів сполученням Київ – Анталія. Причиною називали відсутність дозволу зі сторони Туреччини.
- Також вчасно не змогли вилетіти до Анталії з аеропортів Одеси та Львова. Крім того, рейси на Анталію затримали й в Харкові.
- Проблеми виникли й з поверненням з Туреччини в Україну. Зокрема, приблизно 600 людей 30 червня застрягли в аеропорту у курортному місті Бодрум.