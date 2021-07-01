Причетна Росія: причини масової затримки рейсів до Туреччини

1 липня 2021 , 13:25
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Джерело:

МАУ

В Україні 1 липня затримують рейси як у Туреччину, так і з неї. У компанії "Міжнародні авіалінії України" пояснили, чому виникли такі зсуви графіку виконання польотів.

Пресслужба МАУ повідомляє, що вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії 1 липня пояснюються одразу декількома причинами.

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Причини затримки рейсів з України в Анталію

  • різке сезонне збільшення кількості рейсів;
  • відновлення авіасполучення Туреччини із Росією, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання. Через це авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

У МАУ зазначили, що затримки стосуються чартерних рейсів за напрямками: Київ – Анталія, Харків – Анталія та Львів – Анталія.

Там також запевнили, що роблять усе можливе для оперативного відновлення авіасполучення з Анталією протягом дня.

Розпочали посадку на рейси

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що вже розпочали посадку пасажирів 2 рейсів:

  • PS 5335 Київ – Анталія компанії МАУ,
  • PS 5331 Київ – Анталія МАУ.

Затримки рейсів з України в Анталію: що відомо

Автор: Наталія Пристанська