Причетні одеські поліцейські, – Стерненко про напади на нього

Протягом лютого-травня 2018 року на одесита Сергія Стерненка були скоєні три напади. Активіст підтвердив, що до їх організації можуть бути причетні кілька співробітників місцевої поліції.

Раніше цю інформацію озвучила Генеральна Прокуратура, зазначив Стерненко в інтерв'ю для 24 каналу.

Зверніть увагу! Справа Стерненка: чому активіста атакує оточення Медведчука

Зазначимо, напередодні ГПУ направила справи про напади на одеського активіста Сергія Стерненка до головного слідчого управління СБУ. Це було зроблено для перевірки інформації про можливу причетність до нападів представників місцевої влади та поліції.

Що відомо про Сергій СтерненкаЙому – лише 24, а він уже встиг взяти активну участь у Революції Гідності, очолити одеський обласний осередок Правого сектора, започаткувати "Народну люстрацію" і стати кісткою в горлі мера Одеси Геннадія Труханова та десятків інших ідейних антагоністів. Наслідком активної боротьби Стерненка за дотримання закону стали три напади на нього упродовж першої половини 2018-го.



Під час другого нападу активісту ззаду стріляли у шию, а під час останнього він поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Зараз Сергій здебільшого мешкає не в Одесі, а в Києві. На інтерв’ю приходить у супроводі охоронця. Адже поки виконавці, і, насамперед, замовник замахів не покарані, варто зберігати пильність.

Він запевнив, що як людина, яка знайома з матеріалами слідства (ознайомлювався безпосередньо у слідчого), може підтвердити, що одеські поліцейські брали участь у тому, щоб нападати і намагатись вбити громадських активістів.

У кримінальних проваджень щодо нападів на мене є ознаки того, що вони були об'єднані єдиним умислом. Тобто, за трьома нападами на мене стоять одні й ті самі люди,

– наголосив активіст.

Й додав, що, скоріш за все, така ситуація і щодо ще двох нападів на інших людей. Найімовірніше – там одні посередники і замовники. На думку Стерненка, з часом ці докази так чи інакше будуть оприлюднені. І тоді суспільство ще багато чому здивується.

"Зокрема, це дуже не сподобається Арсену Борисовичу Авакову, який чудово знає, що поліцейські можуть бути причетними до нападів в активній формі (коли, скажімо, комусь вчепили до машини GPS-трекери), або у пасивній (коли не здійснюють розслідування, сприяючи цим нападам)", – підсумував він.



Що відомо про напади на одеських активістів / Інфографіка 24 каналу

До слова, в ГПУ також наголосили, що напади на Сергія Стерненка повинні розглядатись в широкому контексті нападів на інших активістів, здійснених в той же період в Одесі.