Причина відтоку персоналу за кордон у відсутності реформ, – директор фонду Блейзера

Україна втрачає робочу силу через відсутність реформ і поганого стану економіки.

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України, економіст Олег Устенко в ефірі 24 Каналу.

За словами Устенка Україна страждає багато в чому через відсутність інвестиційного спокою для інвесторів

"Інвестори бояться сюди входити в цю економіку не тому, що тут війна, і навіть не тому, що тут корупція, як основна проблема, хоча для них це колосальна проблема. Вони бояться увійти в цю економіку, в цю країну, бо захист прав власності близька до нуля, тому що судова реформа толком і не пройшла, що багато чого вирішується по телефонному праву, як це вирішувалося ще на зорі 1990-х або під час пізнього Радянського Союзу", – заявив Устенко.

Також, за словами економіста, хвалитися надісланими засобами в Україну від заробітчан немає сенсу, оскільки це тільки підтверджує тяжке становище економіки.

"Ось тому ми з вами втрачаємо персонал. Ось тому люди від нас їдуть. І ось тому цей тренд буде тривати до тих пір, поки не зміниться суть. А суть – це економіка країни. А розповіді з приводу того, що 6 мільярдів доларів або там 8 мільярдів, які ми можемо отримати в цьому році від наших заробітчан, які дозволять нам підтримувати курс? Вони гарні, але ця розмова, ще раз кажу, аналогічна, в тій же площині, з приводу того, що пенсіонерів стає менше, тому що тоді нам менше треба буде платити пенсії", – розповів Устенко.

Крім того, Устенко заявив, що без економічного зростання повернути заробітчан в Україну буде неможливо.

"Неможливо. Ми одна з найбідніших країн у світі. Найбідніша країна Європи. Парадокс ситуації полягає в тому, що ми все ще думаємо про себе, як про багатьох сильних і дуже шанованих всюди. А це не так. Монголи з 2010 року не ростуть нижче, ніж 10%. В'єтнам, Кампучія, Камбоджі, Лаос – ці країни, які вважалися завжди традиційно бідними, вони показують темпи економічного зростання", – поділився Устенко.