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Причини, через які шлюб може розпастися: відповідь весільних фотографів

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Весільні фотографи розповіли про причини розлучень
Весільні фотографи розповіли про причини розлучень / Фото з відкритих джерел

Весільні фотографи розповіли про проблеми, які можуть трапитися між молодятами у день весілля. Вони назвали причини, які мають негативний вплив на подальше сумісне життя і може призвести до розлучення.

Про це пише Bright Side.

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Напевно Ви не раз дивилися фільми про весільних організаторів, які завжди з точністю могли визначити, як довго пара, з якою вони працюють, проживе разом. Часто їх прогнози збувалися.

Маніакальне бажання зробити подію ідеальною

Бажання мати ідеальне весілля, найчастіше, властиво саме нареченій. Дівчина зробити усе, щоб кожна дрібниця була саме такою, як вона собі придумала. І якщо, щось йде не "по плану" – починається катастрофа.

Якщо наречена хоче ідеальне весілля, і по-справжньому переймається через це, швидше за все, вона буде прагнути контролювати життя пари у майбутньому,
– зазначає весільний фотограф Майкл Веггінс.

Крім того, психологи також стверджують, що бажання мати ідеальний у всьоу весілля пов'язано з внутрішніми проблемами, які будуть заважати у спільному житті. Адже рутинне життя, яке настає після, далеке від ідеалу.

Надмірний сарказм

Весільні фотографи називають проблемою, коли молодята переходять від невинних жартів до того, щоб публічно образити один одного. На фото це може проявляється бажанням закарбувати торт на обличчі партнера або наступити на нареченого каблуком, нібито це виглядає кумедно.

"Бажання висміяти іншого, як правило, буде проявлятися і після весілля. А жити довго в такій атмосфері зовсім некомфортно. Тому найчастіше такі пари розлучаються", – наголошує фотограф Кріс Мартін.

Небажання фотографуватися

Якщо у парі є людина, яка не любить фотографуватися, найчастіше, вдається знайти компроміс, щоб зробити красиві весільні фотографії.

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Але якщо партнер "стає у позу" і не йде на жоден компроміс, ймовірно, шлюб не триватиме довго.

Я бачив багато пар, які не могли домовитися про те, щоб зробити спільні весільні фото, тому що хтось не хотів. Звичайно ж, невміння йти на компроміс, зіграє поганий жарт в сімейному житті,
– запевня Ріана Міддлс.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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