Інколи звільнитися з роботи ще важче, ніж влаштуватися на нову. Відтак саме страх спонукає людей займатися тим, що зовсім не подобається.

Ви не хочете прокидатися вранці

Це означає, що вам не подобається те, чим займаєтеся, що ви не можете змусити себе прокинутися і піти на роботу, передають на сайті Work.ua.

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А якщо і після відпустки вам не хочеться повертатися на роботу, то треба серйозно задуматися про зміну роботи чи сфери діяльності.

Немає перспектив

Амбітним людям швидко набридає працювати без перспектив. Тож, найкращим рішенням буде – пошук нової роботи.



Причини, які вказують на те, що час звільнятися з роботи

Погана організація роботи

Не варто працювати там, де ніхто чітко не може пояснити, що потрібно робити. Ставлять розмиті завдання чи забувають про дедлайни. У таких компаніях працівники перекидають завдання один на одного, керівництво звинувачує у невдачах всіх крім себе. Якщо хочете стати справжнім професіоналом, треба шукати більш стабільну та організовану команду.

Регулярні затримки зарплати

Якщо вам затримали зарплату більше, ніж на кілька днів – забирайте гроші та біжіть! Не варто чекати поки в компанії все налагодиться і настануть кращі часи. Вони можуть і не настати, а от час та нерви ви втратите.