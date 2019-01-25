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      Причиною хвороби Альцгеймера може бути запалення ясен

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      Причиною хвороби Альцгеймера може бути запалення ясен
      Причиною хвороби Альцгеймера може бути запалення ясен / eventkeeper.com

      Запалення ясен, на яке страждає приблизно третина населення і виникає через бактерію Porphyromonasgingivalis, ймовірно, може призвести до розвитку хвороби Альцгеймера.

      Саме через цю бактерію людина бачить кров під час чищення зубів. Бактерія призводить до хронічного запалення ясен.

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      Вчені знайшли ліки, які мають пройти клінічні випробовування у 2019 році. Ймовірно, вони можуть попереджати та навіть зупиняти хворобу. Дослідники також розглядають можливість розробити вакцину, пише NewScientist.

      Раніше вважалося, що причиною хвороби Альцгеймера є накопичення бета-амілоїдних білків та тау-білків. Проте зараз дослідники розглядають теорію, за якою організм виробляє надлишок цих білків через токсин бактерії P.gingivalis. Проте не у всіх людей з амілоїдними бляшками розвивається хвороба Альцгеймера.

       
      Хвороба Альцгеймера - що це?

      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги. Вважається, що виникає через накопичення бета-амілоїду.

      Дослідження, яке провели на мишах, свідчать, що бактерія може дістатися мозку і причинити запалення, яке схоже за симптомами з хворобою Альцгеймера.

      54 зразків мозку людей з цією хворобою показали, що у 96% випадках виявили токсин бактерії. Деякі зразки містили білки та бактерії без ознак хвороби, але у меншості.

      За словами одного з авторів дослідження Кейсі Лінча, перед тим, як з’являться перші симптоми хвороби, амілоїд та тау білки можуть накопичуватися протягом 10-20 років. Відтак, P.gingivalis – причина, а не наслідок хвороби.

      У жовтні 2018 року перші випробування блокаторів токсину змогли покращити стан людей з хворобою Альцгеймера.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: дослідження Здоров'я Лікування хвороба Альцгеймера
      Джерело: 24 Канал
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