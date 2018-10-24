Причиною поломки ескалатора в Римі стали російські фанати, – очільник МВС Італії
Міністр внутрішніх справ та віце-прем’єр міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що причиною поломки ескалатора у римському метро на станції Repubblica могли стати дії російських уболівальників.
Про це він заявив у коментарі радіостанції RTL.
"Там були десятки п'яних псевдовболівальників російської команди. Вони стрибали і влаштовували бардак. Ескалатори зроблені не для того, щоб на них стрибали", – заявив Маттео Сальвіні
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Хоча він підтвердив, що деякі станції римського метро потребують перевірки технічного стану, а також ремонт.
Нагадаємо, ввечері 23 жовтня на одній зі станцій метро у Римі ескалатор вийшов з ладу. Він різко поїхав униз, і десятки людей, які перебували на ньому, падали на бетонну підлогу. Внаслідок інциденту постраждали кілька десятків осіб, більшість з яких – фани московського ЦСКА.
Згодом, в МЗС України повідомили, що серед потерпілих є 4 громадян України, їх було направлено у місцеві лікарні. При цьому постраждалі українці виявилися фанатами російського клубу.