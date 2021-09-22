На Придніпровській ТЕС відключили від мережі єдиний працюючий блок: що відбувається

На Придніпровській ТЕС 22 вересня довелося відключити від мережі блок №9, єдиний працюючий. Все через свищ на поверхні нагріву котла.

Енергетики оперативно приступили до ремонтних робіт. Вони намагаються усунути причини збою та якнайшвидше відновити роботу станції.

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Обійшлося без відключення споживачів

У Придніпровській ТЕС пояснили, що енергоблок №10 наразі перебуває на запланованому середньому ремонті. Водночас там запевнили, що проблеми з енергоблоком №9 не вплинули на енергопостачання регіону.

Представники станції запевнили, що тримають ситуацію на контролі. Відключення споживачів немає. Аби компенсувати потужності й забезпечити стабільну роботу енергосистеми, включать корпуси блоку №5 на Криворізькій ТЕС.

Що відомо про Придніпровську ТЕС

Напередодні на Придніпровській ТЕС завершили ремонт двох стрілкових переводів – один на дерев'яних брусах, інший – на залізобетонних (роботи проводили вперше).

Джерело: "Вікіпедія"

Це теплова електростанція на сході міста Дніпро. Вона розташована у Самарському районі на лівому березі річки Дніпро.

Перший енергоблок ввели в експлуатацію ще наприкінці 1954 року. Протягом наступних років спорудили ще таких кілька.

Та у 1980-х роках перші шість блоків станції вивели з експлуатації. Причиною став поганий технічний стан обладнання.

Пізніше на ТЕС провели реконструкцію блоків № 7, 8, 9 та 10. Їм надали можливості роботи в теплофікаційному режимі.

Де розташована Придніпровська ТЕС: дивіться на карті



Текст публікації з фейсбук-сторінки "ДТЕК Придніпровська ТЕС":

22 вересня на Придніпровській ТЕС відключено від мережі єдиний працюючий блок №9 через свищ на поверхні нагріву котла. Енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Зараз на запланованому середньому ремонті знаходиться 10-тий енергоблок. Відключення енергоблока №9 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає. Для компенсації потужностей та забезпечення стабільної роботи енергосистеми, ДТЕК Енерго планує включити корпуси блоку №5 на Криворізькій ТЕС. Станція тримає ситуацію на контролі та синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго».