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Придністров'я відмовилося від виведення російських військ

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Придністров'я відмовилося від виведення російських військ
Придністров'я відмовилося від виведення російських військ / Ілюстративне фото

Так звана "Придністровська Молдовська Республіка" відмовилася від виведення військового контингенту Росії, до якого закликали в резолюції Генасамблеї ООН про Повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова.

Про це мовиться у повідомленні на сайті "МЗС ПМР".

24 канал повідомляв, що 22 червня Генасамблея ООН схвалила резолюцію, яка вимагає виведення російських військ з території Республіки Молдова.

У заяві "МЗС ПМР" наголошується, що "російські військовослужбовці у Придністров'ї виконують виключно завдання щодо забезпечення стійкого миру і безпеки, і жодних інших збройних сил РФ, крім миротворчих, на території "Придністровської Молдовської Республіки" немає".

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У повідомленні також стверджується, що жодні рішення про зміну формату "миротворчої операції під егідою Росії" не можуть бути схвалені без урахування думки "ПМР". І виведення військ не відбудеться до остаточного врегулювання взаємовідносин між Придністров'ям і Молдовою.

Теги: Новини Росії Новини політики Придністров'я Молдова ООН
Джерело: 24 канал
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