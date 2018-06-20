Прихильник Путіна зробив гучну заяву про туристів, які приїжджають у Крим

Більшість відпочивальників, які приїжджають на курорти в окупований Російською Федерацією Крим - це бюджетники з невеликими зарплатами.

Про це заявив відомий у минулому прихильник президента Росії Володимира Путіна, кримський підприємець Олег Зубков, передає "Крим.Реалії".

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Основний контингент туристів, які приїжджають сьогодні до Криму - це працівники бюджетної сфери, люди з дуже невеликим заробітком. Дивно, але часто став помічати, що туристи торгуються при покупці магніту за 10-15 рублів (4-6 гривень),

– розповів він.

Чоловік також зауважив, що російське населення продовжує зубожіти і у росіян фактично не залишається коштів на нормальний відпочинок.

"Підвищення цін на бензин знову запустить ланцюгову реакцію тотального підвищення цін на всі послуги та товари. Тому платоспроможного туриста в Росії стає все менше і менше", – додав Зубков.