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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прихильники Селени Гомес нещадно розкритикували її зовнішній вигляд

1246 Читать новость на русском
Селена Гомес
Селена Гомес / Фото із соцмереж

Американська співачка Селена Гомес, яка нещодавно відновила свої стосунки з Джастіном Бібером, вийшла на прогулянку не в зовсім вдалому образі.

Зірка здійснила невеличку прогулянку в Лос-Анджелесі. Згідно із допису, Селена Гомес прямувала до спортзалу, зайшовши за охолоджувальним напоєм.

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На фото співачка вбрана у темні спортивні штани та майку. У вбранні видніється не найкраща форма Селени Гомес. Неозброєним оком видно, що дівчина добряче набрала вагу. Окрім цього, весь "лук" зірки був неакуратним. Ані білосніжний світшот, який Селена зав'язала на талії, ані її окуляри не врятували знаменитість від нещадної критики.

"Селена набирає вагу!", "Їй потрібно робити більше присідань", "Боже, який приклад", "Мені здається, чи вона товста?", "Оце зад!" – не стримували емоції користувачі соцмережі. Водночас інші прихильники Селени Гомес зізнавались в коханні та стверджували, що вона неймовірно гарна.

Теги: LifeStyle Новини США Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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