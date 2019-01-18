Прихильники Тайсона довели до істерики грізного боксера яйцем
Колишній американський боксер Майк Тайсон розлютився на своїх прихильників – вони завалили його повідомленнями з фотографією яйця, на якому надруковане його татуювання.
Декілька днів тому звичайне куряче яйце побило рекорд Instagram за кількістю набраних вподобань – зараз пост налічує 47 млн сердечок.
Читайте також: Володимир Кличко розпочав переговори з транслятором і може провести три бої, – The Ring
Яйце моментально стало мемом і приводом для всіляких фотожаб – так фантазія користувачів дійшла до ідеї поєднати яйце зі знаменитим татуюванням, яке Тайсон носить на обличчі.
У підсумку в особисті повідомлення боксера стали надходити численні повідомлення з фотографією татуйованого яйця, на що спортсмен відреагував досить жорстко. "Досить надсилати мені це лайно", – написав Тайсон у Twitter.
Тайсон набив татуювання на обличчя перед боєм з Кліффордом Етьєном, який відбувся у 2003 році. Тоді Майк здобув перемогу нокаутом в першому раунді. Тайсон завершив кар'єру у 2005 році після поєдинку з ірландцем Кевіном Макбрайдом.