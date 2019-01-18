Прихильники Тайсона довели до істерики грізного боксера яйцем

Колишній американський боксер Майк Тайсон розлютився на своїх прихильників – вони завалили його повідомленнями з фотографією яйця, на якому надруковане його татуювання.

Декілька днів тому звичайне куряче яйце побило рекорд Instagram за кількістю набраних вподобань – зараз пост налічує 47 млн ​​сердечок.

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Яйце моментально стало мемом і приводом для всіляких фотожаб – так фантазія користувачів дійшла до ідеї поєднати яйце зі знаменитим татуюванням, яке Тайсон носить на обличчі.

У підсумку в особисті повідомлення боксера стали надходити численні повідомлення з фотографією татуйованого яйця, на що спортсмен відреагував досить жорстко. "Досить надсилати мені це лайно", – написав Тайсон у Twitter.

Stop sending me this shit pic.twitter.com/JfJ8uCHqVt — Mike Tyson (@MikeTyson) 16 января 2019 г.

Тайсон набив татуювання на обличчя перед боєм з Кліффордом Етьєном, який відбувся у 2003 році. Тоді Майк здобув перемогу нокаутом в першому раунді. Тайсон завершив кар'єру у 2005 році після поєдинку з ірландцем Кевіном Макбрайдом.

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