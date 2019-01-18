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      Прихильники Тайсона довели до істерики грізного боксера яйцем

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      Прихильники Тайсона довели до істерики грізного боксера яйцем
      Прихильники Тайсона довели до істерики грізного боксера яйцем / after5detroit.com

      Колишній американський боксер Майк Тайсон розлютився на своїх прихильників – вони завалили його повідомленнями з фотографією яйця, на якому надруковане його татуювання.

      Декілька днів тому звичайне куряче яйце побило рекорд Instagram за кількістю набраних вподобань – зараз пост налічує 47 млн ​​сердечок.

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      Яйце моментально стало мемом і приводом для всіляких фотожаб – так фантазія користувачів дійшла до ідеї поєднати яйце зі знаменитим татуюванням, яке Тайсон носить на обличчі.

      У підсумку в особисті повідомлення боксера стали надходити численні повідомлення з фотографією татуйованого яйця, на що спортсмен відреагував досить жорстко. "Досить надсилати мені це лайно", – написав Тайсон у Twitter.

       

       

      Тайсон набив татуювання на обличчя перед боєм з Кліффордом Етьєном, який відбувся у 2003 році. Тоді Майк здобув перемогу нокаутом в першому раунді. Тайсон завершив кар'єру у 2005 році після поєдинку з ірландцем Кевіном Макбрайдом.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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