Прихильники Тіни Кароль опублікували архівні весільні фото співачки

Шанувальники української співачки Тіни Кароль у соціальній мережі Instagram опублікували фото десятирічної давнини до річниці весілля Тіни з продюсером Євгеном Огіром.

Архівні фото опублікувала одна зі спільнот фанатів Тіни Кароль у соціальній мережі Instagram.

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"Сьогодні, 15 червня, для Тіни Кароль особливий день: десять років тому вона пов'язала своє життя з коханим чоловіком, батьком її сина Вені" – прокоментували автори.

У 2008 році артистка та її чоловік, нині покійний Євген Огір повінчалися у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври.



Фото – Instagram @tinakarol_fantina

Нагадаємо, чоловік Тіни Кароль помер 28 квітня 2013 року в одній з лікарень столиці. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.