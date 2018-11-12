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      Приходько – показник безпринципності Тимошенко, – експерт

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      Як на рейтинги Юлії Тимошенко вплинуть заяви її нових прихильників?
      Як на рейтинги Юлії Тимошенко вплинуть заяви її нових прихильників? / Фото з відкритих джерел

      Юлія Тимошенко підбирає будь-які політичні активи, щоб розширити електоральну базу. Серед таких і Настя Приходько. Хоча з "Батьківщиною" це може зіграти злий жарт.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      У Приходько, зазначає він, є своя аудиторія і прихильники. Але невідомо, чи вони прийдуть голосувати, а якщо так – то не факт, що саме за Юлію Тимошенко і "Батьківщину".

      "Батьківщина" стає розмитою партією, коли не зрозуміло, хто є хто. Це добре видно по Приходько. Що доводить безпринципність самої Тимошенко в пошуку електоральних балів, а не реальних людей, які допоможуть їй реалізувати стратегію. Яке відношення до "Нового курсу" має Приходько? Вона намагалася проштовхнути завчені тези, що Тимошенко віддала всі кредити МВФ. Хоча Тимошенко і Азаров – лідери по отриманню кредитів. Кожен з них під час прем’єрства взяв по двадцять мільярдів доларів. І ці борги досі не повернуті,
      – наголошує Микола Давидюк.

      Втім, зауважує політолог, Юлія Тимошенко ще не взяла Приходько і не факт, що погодиться. Список на вибори Тимошенко формуватиме жорстко і прагматично. При цьому Давидюк нагадує: в Приходько сумнівна репутація. Вона програла колись конкурс Євробачення в Україні і тому виступила від Росії.

      З боку Приходько – це імітація політики. Загальний комедійний жанр дозволяє їй виступати, позиціонуючи себе, як лідера думки. Приходько не зможе стати міністром культури. Вона не зможе виконати належним чином обов’язки, будучи районним депутатом,
      – підкреслив Давидюк.

      Нагадаємо, колишня співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно пішла у політику і долучилася до партії Юлії Тимошенко "Батьківщина", зі скандалом пішла з прямого ефіру "5 каналу", не витримавши незручних запитань. Журналістка часто ловила Анастасію на маніпуляційних заявах і завчених фразах. Коли Приходько не знала, що відповісти, їй активно підказували з-за кадру її супутники.

      Наприкінці липня Анастасія Приходько заявила, що йде у політику і організовує новий суспільно-політичний рух разом з заступником командира Української добровольчої армії (УДА) та командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом. Згодом з’явилася інформація, що співачка вирішила покинути сцену. Такий крок вона пояснила тим, що втомилася слухати, коли її називають неформатом.

      На які гроші живе Тимошенко. Версія Насті Приходько. Відео 

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Анастасія Приходько
      Джерело: 24 канал
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