Приходько розповіла, що її найбільше обурює після Революції Гідності

Українська співачка Анастасія Приходько відверто розчарована тим, що нова влада не змінила принципи співпраці України з Росією після Революції Гідності.

Про це вона розповіла виданню "Главред".

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"Дивно, чому у нас російські банки працюють. Дивно, чому російські товари на полицях. Дивно, чому досі ведуться торги з Росією. Просто цікаво. Так, зрозуміло, що вся попередня влада працювала з Кремлем, але ж прийшла нова. Тільки нічого не змінюється", – зазначила співачка.

Крім того, її дивує, чому українським військовим в зоні АТО не дають воювати.

Сєпари обстрілюють наших (військових – 24) – кожен день "двохсоті" і "трьохсоті", а наші навіть стріляти не можуть, бо, бачте, мінські домовленості. Питання – скільки це ще буде тривати? Чому вони там стоять? Що вони роблять? Знаю, що наші хлопці готові йти до кінця. Але як? Їм зв'язали руки, нічого не можуть зробити. Впевнена на 100%, якби була можливість, наші пацани закінчили все в мить, не дозволивши цьому початися,

– переконана Приходько.

На її думку, війна на сході України комусь потрібна. Тому все заморозилося і нікуди не просувається.