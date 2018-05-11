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Приходько закликала до рішучих дій через виступи українських артистів у Росії

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Приходько відреагувала на виступ Козловського у Москві
Приходько відреагувала на виступ Козловського у Москві / Фото з відкритих джерел

Заслужена артистка України Анастасія Приходько пропонує провести масштабну ревізію звань та нагород, зокрема серед артистів, які активно виступають та гастролюють на території країни-агресора Росії.

Таку думку виконавиця висловила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи виступ заслуженого артиста України Віталія Козловського на концерті до Дня перемоги в Москві 9 травня.

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За її словами, українці не звертали особливої уваги ні на його спільні фото з одіозною екс-мером Слов'янська Нелею Штепою, яка закликала Путіна ввести війська в Україну, ні на слова Козловського про те, що "він не знає, хто почав війну" в Україні. Лише після концерту артиста в Москві – "всі прокинулись".

"От поясніть мені як так людина, якщо так про Козловського можна висловитися, підтримує колаборантку Штепу, не знає, хто з ким воює, розважає окупантів – заслужений артист України, і людина, яка відмовилася від всіх зв'язків з Росією, їздить на фронт з концертами і допомогою, спускається у шанці і бліндажі до наших Воїнів – заслужений артист України", – наголосила Приходько.

Водночас, артистка уточнила, що за цими словами має на увазі себе.

Чому я маю бути в одному "клубі" з ним, Лободою, всякими там Лорак і Повалій, які взагалі "народні"? Може врешті час почати масштабну ревізію звань та нагород?
– запропонувала Приходько.

Окрім того, співачка навела приклад Юрія Шухевича, сина головного командира УПА Романа Шухевича, який був багатолітнім в'язнем радянських таборів, і втратив там зір і голови фракції "Опозиційний Блок" Юрія Бойка, які теж є Героями України.

"Ну як так? Скільки все це може тривати?" – запитує співачка.

Нагадаємо, 9 травня у Москві у районі Солнцево на концерті до Дня Перемоги виступив український співак, заслужений артист України Віталій Козловський.

Сам виконавець заявив, що не вважає свій виступ у Росії зрадою і не боїться цькування, адже він просував там "українську ідею і нашу правду простим людям".

Теги: Новини України LifeStyle Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Анастасія Приходько Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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