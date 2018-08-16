Приховане підвищення УЗ тарифів на перевезення збільшить навантаження на бізнес на 20 млрд грн

Приховане підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення збільшить навантаження на бізнес на 20 млрд грн.

Це вдарить практично по всіх бюджетоутворювальних галузях вітчизняної економіки, вважає голова Федерації металургів України Сергій Біленький, передає 112.ua.

"Ми говоримо про загальні додаткові витрати для промислових підприємств близько 20 млрд грн. Вони могли би бути інвестовані у вкрай необхідну модернізацію виробничих потужностей, реалізацію соціальних та екологічних проектів. Але тепер ці гроші ми повинні віддати УЗ. Знову авансом, в надії на позитивні зміни в роботі залізниці, яких, до речі, набагато менше, ніж хотілося б", – сказав Сергій Біленький.

Промисловці протестують проти різкого підвищення УЗ вартості оренди вагонів – практично в 4 рази за останні півроку. Про це докладно йдеться в статті "УЗ приховано підвищує тарифи на вантажоперевезення: Чому це має хвилювати українців".

За словами голови Федерації металургів України, більшість промисловців не можуть підвищити свої відпускні ціни: вони працюють на дуже конкурентних ринках.

Компанії будуть постійно скорочувати свою рентабельність, а по досягненні нею негативних значень – зупиняти підприємства. Обсяги основних позицій українського експорту поки ще помітно не просіли, але якщо так піде і далі, менш ніж за рік ми вже будемо фіксувати серйозне падіння експорту, а це валютна виручка і курс гривні,

– впевнений Біленький.

Ще одним наслідком підвищення тарифів УЗ може стати зростання цін на вугілля для внутрішнього ринку, говорить Біленький: "Це невідворотно призведе до підвищення цін на комунальні послуги. Вугільники вже заявили, що їхні транспортні витрати зростуть мінімум на 600 млн грн на рік".

За словами Біленького, профільні асоціації неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, віце-прем'єра Володимира Кістіона, міністра транспорту та інфраструктури Володимира Омеляна, в. о. голови УЗ Євгена Кравцова з проханням вплинути на ситуацію. Але поки безрезультатно: "Враховуючи, що УЗ є природною держмонополією у сфері залізничних перевезень, бізнес наполягає на якнайшвидшому створенні незалежного органу, який буде визначати тарифну політику УЗ з урахуванням балансу інтересів бізнесу і держави, – Національної комісії регулювання транспорту. До створення цього органу говорити про будь-які обґрунтовані підвищення залізничних тарифів не доводиться. Має місце лише монопольне домінування держкомпанії, яка може вічно залишатися неефективною, працюючи виключно в тепличних умовах".

Проти підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення Національної комісії з питань транспорту та затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення виступають і компанії-члени Американської торговельної палати.