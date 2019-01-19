Приховані комуністи: як українські чиновники та олігархи наживаються на землі:

Український чиновник може наживатися на землі, український олігарх може дешево орендувати землю українця, якому просто нікуди діватися. І риторичним буде питання, чи допомагають ці можливості нам стає багатшими.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

Читайте також: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

"Чи допомагає це нам стати багатшими ніж Росія. Це допомагає корупціонерам, найкращому другові росіян. І це допомагає олігарху, який стає патріотом тільки тоді, коли це йому вигідно", – сказав експерт.

Він наголосив, що 10 мільйонів гектар державної землі так і залишаться в тіні, приносячи мільярди чиновникам.

10 мільйонів гектар – це площа Болгарії, на якій паразитують чиновники і яка приносить в бюджет копійки, а чиновникам – мільярди доларів. Олігарх так і буде утискати селян, адже у них не буде вибору і не буде шансів продати свою землю або отримати більше від її оренди завдяки зростанню ціни,

– підкреслив Фурса.

Він наголосив, що тим часом чорнозем буде виснажуватися, адже ніхто не буде вкладати в нього гроші і турботу – орендар завжди залишається лише користувачем, якого не хвилює майбутнє.

"Комуністи забрали у людей право власності, щоб позбавити їх сил для опору і гідності. А чому депутати в Україні зараз не хочуть повернути жителю села повноцінне право власності? Хоча б частково компенсувати століття страждань, коли система перемелювала людей. В українській економіці багато комуністичних атавізмів. Але найбільш кричущий з них – це відсутність ринку землі", – додав Фурса

Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 19 січня 2019