Правоохоронці продовжують виявляти в Україні схеми підробки COVID-документів. Зокрема, зловмисників, які займалися цим, спіймали Харківській та в Івано-Франківській областях.

Читайте також Продумала цілу схему: в Одесі лікарка підробляла COVID-сертифікати

Фальшування документів про коронавірус на Харківщині

У Харківській області власники туристичних агентств, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон, організували схему з підробки COVID-документів.

"Бонусною" пропозицією до путівки були готові ПЛР-тести з "негативним" результатом. За такою "популярною" послугою до них звертались навіть клієнти з інших турагенцій.

Фейкові документи використовували для перетину кордону, а також для ухилення від обов'язкової 14-денної самоізоляції після в'їзду в Україну.

Наразі відомо, що протиправна схема працювала від початку 2021 року. Довідку ділки виготовляли впродовж доби, а її вартість становила 500 гривень. Щомісяця видавали по декілька сотень таких підробок.

Під час проведених слідчих дій правоохоронці виявили

підготовлені до видачі сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів,

документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

До теми На Київщині викрили ділків, які у телеграмі продавали підроблені COVID-сертифікати

Фейкові ПЛР-тести на Прикарпатті

Зловмисною діяльністю щодо документів про коронавірус займалися і в Івано-Франківській області. Зокрема, власник трьох туристичних агенцій видавав своїм клієнтам фейкові довідки про негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

Для отримання "тесту" мандрівникам не потрібно було відвідувати лабораторії, а лише додатково заплатити приблизно 500 гривень.

За інформацією слідства, зловмисник виготовляв довідки на бланках двох загальноукраїнських медичних лабораторій. "Посвідчував" фальшивки сканованими печатками медустанов та лікарів.

Він також створив фейковий сайт, який імітував сторінку відомої медичної лабораторії. Після переходу за QR-кодом, сканованим із фальшивки, на "сайті" можна було побачити результати "свого тестування" на офіційному бланку медичної установи.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили

підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів,

чорнові записи,

банківські картки, через які відбувався розрахунок та інші докази протиправних дій.

Наразі за усіма виявленими фактами вчинення злочинів зловмисникам оголошено підозри.