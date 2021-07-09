Зловмисники організували злочинну схему, яка допомогла їм заволодіти землями у селі Поляниця, що в Івано-Франківській області.

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На Прикарпатті шахраї заволоділи землями: деталі схеми

До складу групи входили 4 жителів Одеської та Закарпатської областей.

Вони, підробивши документи від імені офіційних власників, уклали договори купівлі-продажу з підставними особами. У результаті незаконно заволоділи 6 земельними ділянками загальною площею понад 1,5 гектара.

Зловмисникам повідомили про підозру

На підставі отриманих доказів усім учасникам злочинної групи повідомили про підозру за статтями про шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів і їхнє використання.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зверніть увагу! Раніше сталося відомо, що правоохоронці викрили злочинні схеми на Прикарпатті, за якими незаконно приватизували понад 120 гектарів землі. Сума завданих збитків становить понад 100 мільйонів гривень.