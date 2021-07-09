На курорті Прикарпаття шахраї заволоділи землями вартістю у 20 мільйонів

На Прикарпатті 4 зловмисників незаконно заволоділи землями, вартість яких оцінюють у 20 мільйонів гривень. Правоохоронці вже повідомили шахраям про підозри.

Зловмисники організували злочинну схему, яка допомогла їм заволодіти землями у селі Поляниця, що в Івано-Франківській області.

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На Прикарпатті шахраї заволоділи землями: деталі схеми

До складу групи входили 4 жителів Одеської та Закарпатської областей.

Вони, підробивши документи від імені офіційних власників, уклали договори купівлі-продажу з підставними особами. У результаті незаконно заволоділи 6 земельними ділянками загальною площею понад 1,5 гектара.

Зловмисникам повідомили про підозру

На підставі отриманих доказів усім учасникам злочинної групи повідомили про підозру за статтями про шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів і їхнє використання.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.