Злочинну діяльність виявили та вчасно припинили правоохоронці. Цікаво, що жінку раніше вже судили за шахрайство.

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Як "працювала" жінка

За даними слідства, жінка представлялася родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та пропонувала екскерівнику прокуратури Одеської області свою допомогу. За її сприянням проти нього нібито мали б закрити кримінальне провадження, яке розслідує НАБУ.

Таку "допомогу" жінка оцінювала у 40 тисяч доларів. Втім, експрокурор звернувся до СБУ та повідомив про таку пропозицію. Правоохоронці затримали жінку після отримання хабаря.



Правоохоронці затримали шахрайку / Фото Офісу генпрокурора України

Яке покарання світить шахрайці

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури жінці повідомили про підозру за статтею 190 про шахрайство. Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 5 до 12 років,

конфіскація майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.