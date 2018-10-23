Приклали пістолети до скронь і зняли запобіжники, – експерт про Трампа, Путіна і ядерну війну

Мало хто зараз пригадає, але на початку 80-х років минулого століття світ жив у страху – щомиті могла розпочатися ядерна війна між СРСР та США. Понад це, війна іноді здавалася невідворотною, тож і американська і радянська пропаганди готували до неї своїх громадян. Причетним до цього процесу був навіть Голлівуд, адже у сценаристів було надзвичайно велике поле для роботи.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Мова йде, як пояснив Яковина, про ракети середньої та малої дальності польоту, рясно розкидані у той час Європою. Так, радянські "Піонери" та американські "Першинги" менші, ніж міжконтинентальні балістичні ракети сучасності. Утім, небезпечніші своєю кількістю, їх було тисячі, та швидкістю польоту, адже цілі вони досягали за якихось п'ять хвилин. Тож не було часу ні на виправлення ймовірної помилки, ні на переговори.

По суті, СРСР та США приклали одна одній пістолети до скронь і зняли запобіжники. От тільки здригнеться рука і за кілька хвилин життя на планеті Земля просто зникне. Рональд Рейган та Михайло Горбачов, на щастя, усвідомили ненормальність цієї ситуації, і у 1987 році домовились про зняття таких ракет із озброєння та перестати їх виготовляти взагалі,

– пояснив журналіст.

І додав: "Я був тоді дитиною, але пам'ятаю, як усі раділи зникненню небезпеки раптової ядерної війни. Дійсно це було полегшенням, і дійсно Рейган та Горбачов були видатними лідерами. Вони забрали пістолети і почали спокійно розмовляти".



Рональд Рейган та Михайло Горбачов

І от сьогодні ці ж фактично пости обіймають, на думку Яковини, два куди менш адекватних персонажі.



Володимир Путін та Дональд Трамп

"Володимир Путін, який оголошує про готовність російського народу загинути у ядерній війни та потрапити до раю. І при тому наголошує, що решта світу просто "здохне і не покається". І Дональд Трамп, який, на відміну від іронічного та жорсткого Рейгана, більше схожий на "безтямне помаранчеве опудало". Трамп, який взагалі погано уявляє, що таке ядерна зброя і чим може обернутися її застосування", – підсумував журналіст.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 22 жовтня 2018 року