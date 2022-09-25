Військова присяга є важливою для всіх курсантів та їхніх батьків. Проте для сім'ї Кучерів ця подія цьогоріч набула особливого значення.

До теми Український захисник "Хорус", якого звільнили з полону, освідчився коханій прямо у лікарні

Зворушлива зустріч батька із сином

Вчинок захисника Маріуполя не залишить байдужим жодного. Один з дев'яти звільнених прикордонників Ігор Кучер приїхав привітати сина прямісінько до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Для курсанта батькова поява стала справжньою несподіванкою. Хлопець гадки не мав, що для нього підготували такий сюрприз.

Повернулися наші 9 прикордонників. Сьогодні ми запросили й до нас, з дозволу голови Державної прикордонної служби, прибув один із них. Але найголовніше, що у нас у строю перебуває його син. Курсант Кучер, до середини!, – оголосив ректор академії.

Військовий, звільнений з полону, приїхав на присягу до сина: дивіться відео

Зауважте Вирішується, чи обірветься ваше життя, – Зеленський озвучив гарантії для росіян у полоні

Стан українських захисників після полону: останні новини

Увечері 21 вересня відбувся обмін полоненими. Одразу після цього, звільнених військовослужбовців відправили на огляд до лікарів. Голова патронатної служби полку захисників "Азовсталі" Олена Толкачова розповіла, що стан здоров'я звільнених захисників шокує медиків. Майже всі 215 військових мають крайній ступінь анорексії.

Дмитро "Орест" Козацький розповів рідним про катування зі сторони росіян. Неможливо повірити, але у 21 столітті полоненим українцям доводилося розтягувати кусень хліба на цілий день. Також захисник поділився, що їм 10 днів не давали води.

Морський піхотинець Михайло Діанов втратив 4 сантиметри кістки у руці. Українці зібрали кошти на лікування та реабілітацію військового.

Важливо – Нові деталі звільнення "азовців" з полону: дивіться відео