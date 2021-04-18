Прикордонники накрили цех, який штампував "люксовий" одяг в Одесі: фото, відео

Раніше вважалося, що найкращі підробки шиють у Китаї. Однак операція українських силовиків на Одещині повністю розвіює цей міф. Виявляється, справжні майстри фальсифікату є й у нас.
Джерело:"Кордон.UA" на 24 каналі
Ще кілька років тому виявити підробку було дуже легко. За якістю товару і правописом.
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Тепер сучасне обладнання дозволяє скопіювати будь-яку річ дуже майстерно. А її ціна майже не відрізняється від оригіналу. Тож гасло "якісне дешевим не буває" – сьогодні вже не актуальне.
Нещодавно у пункті пропуску "Старокозаче" на Одещині затримали автомобіль саме з таким товаром. Нащо йому все те добро, громадянин сусідньої Молдови – зізнався одразу. Каже, планував продати вдома, а от закупив одяг на ринку "7 кілометр".
Викриття підпільного цеху
Та з'ясувалося, що всю цю красу шили не у китайському Гуанчжоу, а майже поряд. Декілька підпільних цехів, які вдалося "накрити" прикордонним оперативникам разом прокуратурою та поліцією, працювали на Одещині.
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Аби потрапити у приміщення, знадобилася силова підтримка спецпризначенців "Дозору".
Що вдалось знайти під час обшуку
Побачене – вразило масштабами. Одяг з емблемами світових брендів тут клепали аж бігом. Під час обшуків правоохоронці знайшли:
- величезну кількість товару;
- швейне обладнання;
- термопреси для нанесення логотипів;
- документацію;
- і звичайно, тканину для майбутніх "лакшері" штанців.
Наразі встановлюють особи усіх причетних до "елітного" виробництва. Власникам законспірованого "модного дому" загрожує кримінальна відповідальність.
Прикордонники знайшли одяг з емблемами світових брендів / Дивіться фото Держприкордонслужби
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