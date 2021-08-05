Штормом несло в Молдову: як прикордонники виловлювали рибалку на Одещині

5 серпня 2021 , 09:07
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Джерело:

Південне управління Держприкордонслужби

У Кучурганському лимані на Одещині прикордонникам довелося виловлювати човен із рибалкою. Під час шторму чоловік не міг керувати транспортом, тому його несло течією в сторону Молдови.

Потерпілий сам подзвонив до прикордонників Білгород-Дністровського загону. Після цього вони вирушили його шукати.

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Зловили практично на кордоні

  • Чоловік розповів, що поплив рибалити на надувному човні.
  • Проте різко погіршилися погодні умови.
  • Тому риболов вже не міг впоратися з керуванням.
  • Прикордонники поплили до нього на більш стійкому під час шторму транспортному засобі.
  • Рибалку виявили за кілька метрів від кордону з Молдовою.
  • Це було приблизно за 1,5 кілометра від місця, де чоловік вийшов на воду.
  • Врятованого неушкодженим доставили на берег.
Зверніть увагу! 4 червня прикордонники Львівського загону затримали 2 громадян Німеччини. Ці люди незаконно перетнули кордон Польщі з Україною на велосипедах. Згодом вони розповіли, що були впевнені – Україна в Євросоюзі.

Кучурганський лиман, де виловили рибалку / Карта Google

Автор: Олександр Марчак