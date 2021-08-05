Штормом несло в Молдову: як прикордонники виловлювали рибалку на Одещині
5 серпня 2021 , 09:07Читать новость на русском
У Кучурганському лимані на Одещині прикордонникам довелося виловлювати човен із рибалкою. Під час шторму чоловік не міг керувати транспортом, тому його несло течією в сторону Молдови.
Потерпілий сам подзвонив до прикордонників Білгород-Дністровського загону. Після цього вони вирушили його шукати.
Інша подія Віднесло у відкрите море: десантник 2 години провів у воді під час навчань "Сі Бриз-2021"
Зловили практично на кордоні
- Чоловік розповів, що поплив рибалити на надувному човні.
- Проте різко погіршилися погодні умови.
- Тому риболов вже не міг впоратися з керуванням.
- Прикордонники поплили до нього на більш стійкому під час шторму транспортному засобі.
- Рибалку виявили за кілька метрів від кордону з Молдовою.
- Це було приблизно за 1,5 кілометра від місця, де чоловік вийшов на воду.
- Врятованого неушкодженим доставили на берег.
Кучурганський лиман, де виловили рибалку / Карта Google