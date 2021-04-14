Хотів нелегально потрапити до Росії: прикордонники затримали іноземця

Читать новость на русском

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон України та Росії. Ним виявився громадянин іншої країни, а саме Вірменії. Згодом чоловік розповів, чому він не поїхав легально.

Джерело:

Східне управління Держприкордонслужби

Зловмисника затримали військовослужбовці Харківського прикордонного загону. Це трапилося вночі 13 квітня біля села Гатище.

До теми На Чернігівщині затримали пару, яка незаконно перейшла кордон з Росією

Детальніше про порушення

Прикордонники затримали громадянина Вірменії – йому приблизно 32 роки (народився в 1989 році).

За словами чоловіка, йому перед цим відмовили в дозволі на в'їзд у Росію. Тому він вирішив оминути прикордонні пости. Однак нелегалу це не вдалося й тепер на нього чекає покарання.

За спробу незаконного перетину державного кордону України іноземцю загрожує адміністративна відповідальність. Його справу невдовзі направлять до суду.

Зверніть увагу! Прикордонники в Одеській області в ніч з 2 на 3 квітня затримали 29-річного молодика, який намагався прорватися на територію Молдови. Зокрема до невизнаної республіки Придністров'я. зловмисник був напідпитку та гучно лаявся на службовців.

Село Гатище, де відбулось затримання / Карта Google