Про це затримання повідомили 7 жовтня. Спіймали "шпигуна" прикордонники Білгород-Дністровського загону.

Нещодавно Студентка Харківського університету з Африки вдавала італійку на кордоні

Що в нього знайшли

Зловмисник намагався перетнути пункт пропуску "Паланка". Проте іноземець, ймовірно, здався підозрілим, тому його речі вирішили обшукати.

У японця знайшли кілька пристроїв із прихованими камерами та мікро-USB роз'ємами. Які предмети це були:

2 пари окулярів;

2 ручки;

годинник.



Пристрої, які вилучили в чоловіка / Фото Держприкордонслужби

Чоловіка через кордон все ж не пропустили, а заборонені предмети вилучили. Також про це проінформували компетентні органи.



Камера на ручці, яку вилучили службовці / Фото Держприкордонслужби

Інша цікава знахідка

22 вересня на кордоні затримали жінку, яка намагалася провезти снайперський приціл на Донбас. Росіянка запевняла службовців, що це наплічник її. Мовляв, не знала, що везе через кордон.

Окрім прицілу там були й інші заборонені речі. Зокрема, у неї вилучили кілька 3 мисливські ножі, запал вибухівки, кобура та патрон пістолету, а також кайданки.