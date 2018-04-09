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Прикордонники оприлюднили відео, як російські дипломати хотіли вивезти екіпаж судна "Норд" до РФ

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Екіпаж судна
Екіпаж судна "Норд" хотів втекти в Росію / polit.info

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян опублікував фрагмент відео, на якому зафіксована спроба російських дипломатів вивезти у Російську Федерацію екіпаж судна "Норд".

Відповідне відео з'явилось на його сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ. Вночі 8 квітня команда судна "Норд" спробувала покинути територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка", що на Харківщині.

На відео український прикордонник заявляє про необхідність пройти прикордонний контроль громадянами, що перебували у дипломатичних авто. Людина, що перебувала в авто, від проходження прикордонного контролю відмовилась, заявивши, що "в салоні дипломатичного авто перебуває на території Російської Федерації", де не діє українське законодавство.

Фрагмент нічного спілкування на пункті пропуску "Гоптівка" з російськими дипломатами, які "виконують наказ",
– підписав відео Слободян.

Відео затримання російських дипломатів на українському кордоні

До слова, ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу. В п'ятницю, 6 квітня, херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.

Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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