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Прикордонники озвучили цифру, скільки нелегалів затримали за роки незалежності України

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За роки незалежності України прикордонники затримали 150 тисяч нелегалів.
За роки незалежності України прикордонники затримали 150 тисяч нелегалів. / dpsu.gov.ua

За роки незалежності України прикордонники затримали 150 тисяч нелегалів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"...тільки з початку незалежності на українських кордонах співробітниками Державної прикордонної служби України затримано близько 150 тисяч нелегальних мігрантів, із них 123 тисячі за незаконний перетин кордону, та відмовлено у пропуску майже 180 тисячам потенційних незаконних мігрантів, а понад 40 тисяч іноземців-правопорушників видворено з України", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за останні три роки спроби мігрантів незаконно перетнути кордон значно зменшилися: 2015 рік – 1807 осіб, 2016 рік – 1040 осіб, 2017 рік – 886 осіб.

Теги: Новини України Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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