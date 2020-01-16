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      Прикордонники розповіли, як за 3 тисячі євро "придбати" заборону на в'їзд в Україну

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      Трьом іноземцям з підробленими іспанськими паспортами на 3 роки заборонили в'їзд в Україну / russpain.com

      Українські прикордонники спіймали винахідливих іноземців, які намагалися обманути охоронців кордону в аеропорту "Київ". Чоловікам, які за підробленими документами намагалися потрапити до Канади, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

      Троє іноземців, які прибули до Жулян, мали летіти в Азербайджан. Саме на політ туди вони придбали квитки, розповіли у ДПСУ.

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      Насправді ж їх план був доволі підступним. Після посадки транзитного рейсу в Україні, іноземці витягли заховані підроблені іспанські паспорти і пішли на посадку на рейс до Торонто.

      Втім українські прикордонники викрили їх під час повторної перевірки. Мандрівники-невдахи розповіли, що несправжні документи придбали у Туреччині за 3 тисячі євро за кожен паспорт.

      Попри витрачені кошти, подорожувальникам так і не вдалося добратися до Канади. Натомість їх притягнули до адміністративної відповідальності і на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Києва
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