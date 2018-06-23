Прикордонники відмовились коментувати, чи прибула російська омбудсвумен на зустріч з Вишинським

У суботу, 23 червня, запланована зустріч російської омбудсвумен Тетяни Москалькової з ув'язненим в Україні російським журналістом Кирилом Вишинським, якого підозрюють у держзраді.

Про це в прямому ефірі сказав кореспондент 24 каналу.

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За його словами, про зустріч російської омбудсвумен і бранця жодної конкретної інформації в Лук'янівському СІЗО немає. Сюди, за попередньою інформацією Міністерства юстиції, його перевезли з херсонської в'язниці. У Державній прикордонній службі також не коментують, чи російська дипломатка перетнула кордон України.

Я, звісно, можу знати інформацію про перетин кордону Москальковою, але це не питання нашої компетенції коментувати домовленості якісь чи відвідини. Мова йде про відвідини, дзеркальні відвідини ув'язнених, а це коментувати ми не можемо. Якби Денісова була в Україні, то, звичайно, краще було б звернутись до неї, але наскільки мені відомо, вона не в Україні,

– сказав речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Нагадаємо, Кирило Вишинський є громадянином Росії та України, його затримали 15 травня після обшуків в офісі "РИА Новости".