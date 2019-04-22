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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Прикордонники відповіли на заяви Саакашвілі про повернення після перемоги Зеленського

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      Саакашвілі не може повернутись до України
      Саакашвілі не може повернутись до України / Фото з відкритих джерел

      Міхеїл Саакашвілі бурхливо відреагував на перемогу Володимира Зеленського у другому турі виборів президента України і анонсував своє повернення. Однак у Держприкордонслужбі так не думають.

      Саакашвілі вважає резульати виборів "перемогою українського народу" та зазначає, що "закликав усіх голосувати за Зеленського".

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      У цьому контексті він анонсував своє швидке повернення, аби "допомогти Україні досвідом та порадами".

      У мене є квиток, і я вже звернувся через юриста до СБУ зняти заборону, яку президент Петро Порошенко незаконно ввів проти мене, щоб я зміг прилетіти і захистити себе,
      – заявив він в ефірі одного з українських телеканалів.

      Однак у Державній прикордонній службі України можливість повернення Саакашвілі спростували. Там кажуть, що немає підстав для його законного в'їзду в Україну. 

      "Ця особа у вересні 2017 року незаконно перетнула державний кордон з Польщі в Україну, що підтверджується рішеннями місцевого та апеляційного судів", - наголосили у відомстві та нагадали, що обмеження у в’їзді в Україну діє до 2021 року.

      Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

      У чому його звинувачують?У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. 5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Михайла Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі.

      Якщо Саакашвілі екстрадують з України в Грузію як особу без громадянства, у Тбілісі його чекає арешт.      Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, екс-радник Президента України Петра Порошенка Міхеїл Саакашвілі привітав Володимира Зеленського ще після оприлюднення екзит-полів.


      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Якою була явка на під час другого туру президентських виборів

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      Теги: Володимир Зеленський Результати виборів президента 2019 Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Держприкордонслужба
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