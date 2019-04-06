Прикордонники затримали контрабанду з окупованих територій
З окупованого Донбасу на підконтрольні українські території контрабандою намагались завезти 90 тисяч пачок цигарок.
Порушників затримали прикордонники операції об'єднаних сил, повідомляє Держприкордонслужба.
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Контрабандисти прямували по Азовському морю на човні з окупованих територій. Везли 177 ящиків цигарок з підробленими українськими акцизами. Вже на території, підконтрольній українському уряду, чоловіки розвантажили ящики з човна в авто.
Затримання контрабандри
Затримання контрабандри
Водіями виявились уродженці містаЄнакієве Донецької області, які на даний час проживають у Києві та Бердянську.
Під час обстеження берегової смуги в зазначеному районі також виявлено ще близько 40 коробів із контрафактними тютюновими виробами, які були підготовлені для завантаження в автомобіль, зазначили в ДПСУ.
Всього правоохоронцями вилучено 177 ящиків (майже 90 тисяч пачок) цигарок марки Marlboro і LD з підробленими українськими акцизними марками.
Наразі слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх причетних осіб та вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, – йдеться в повідомленні.