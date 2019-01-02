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      Прикордонники затримали росіянина, що хотів потрапити в Україну за підробленими документами

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      Прикордонники затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну за підробленими документами
      Прикордонники затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну за підробленими документами / ДПСУ

      В Одесі співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту затримали росіянина, який намагався потрапити з Туреччини в Україну за підробленими документами.

      Про це повідомила прес-служба ДПСУ в Одесі.

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      Підробний документ громадянина Росії, який він придбав за 2 тисячі доларів, прикордонники вилучили. А правопорушника повинні депортувати в країну, з якої прибув.

      До того ж, росіянину заборонили в'їзд на три роки.

      У Держприкордонслужбі зазначили, що протягом минулого року викрили близько 500 спроб використання громадянами підроблених або чужих документів, ще 5,2 тисячі осіб намагалися перетнути кордон за недійсними документами. 

      Нагадаємо, у травні прикордонники не пропустили на територію України двох громадян Росії, які виявились представниками росЗМІ. Під час перевірки українські прикордонники з’ясували, що один із них має причетність до російського пропагандистського каналу "Росія".

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Одеси Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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