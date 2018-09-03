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Прикордонники затримали в Одесі громадянку Узбекистану, розшукувану за торгівлю людьми

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Спрацювала база Інтерполу
Спрацювала база Інтерполу / dpsu.gov.ua/ua

При проходженні контролю громадянкою Узбекистану спрацювала база Інтерполу. Виявилося, що жінку розшукують на батьківщині з метою арешту за торгівлю людьми.

Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

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Про виявлену громадянку поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві, особу передано співробітникам Нацполіції,
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що з початку року співробітники Держприкордонслужби за базою даних Інтерполу виявили 986 осіб, яких розшукували за вчинені ними злочини, та 136 викрадених транспортних засобів.

Нагадаємо, у суботу, 1 вересня, сумські прикордонники затримали громадянина Молдови, який у багажнику вирішив перевезти свого співвітчизника з Росії через кордон.

Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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