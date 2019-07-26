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      Прикро й соромно за свою країну, – росіянка, яка служить в ЗСУ, про війну на Донбасі

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      До раптового загострення на фронті українські військові завжди готові, особливо у найгарячіших точках фронту. Зокрема й в селищі Піски, яке розташоване всього за півкілометра від окупованого Донецька.

      Днями українці відзначали вже п'яту річницю звільнення Пісків. 

      Зверніть увагу! Піски через 5 років після звільнення: як бойовики знищили елітне селище на околиці Донецька

      Тоді солдати 93 бригади, полку "Дніпро-1", батальйону "Шахтарськ", ОУК та "Дук" зайшли в напівпорожнє селище, аби розблокувати тил армійцям, які вже два місяці до того боронили Донецький аеропорт.

      Доброволець полку "Дніпро-1" з позивним "Дід" розповів: боротися довелось тиждень. Та згадує він не бої, а місцевих, які тікаючи покидали своїх тварин. 

      Піски
      Колись елітне селище тепер схоже на випалену землю

      Звільнення Пісків – початок формування потужної лінії фронту, яка існує нині. За п'ять років війни колись елітне селище на кшталт київської Конча-Заспи перетворилось на руїни. Однак і досі залишається чи не найгарячішою точкою Східного фронту.

      Війна на Донбасі
      В 2014 році у Пісках велися найгарячіші бої

      За словами бійця з позивним "Вел", війна на цій ділянці стала підступнішою. Тепер навіть диверсантів рідко побачиш, найчастіше противник намагається вразити точково. 

      Про те, що по той бік фронту стоять саме росіяни, розвідка вже доповіла. Іноді по перехопленню чує саме російський акцент й боєць "Станіславівна". Його не сплутає ні з чим, адже сама з Росії. У військо прийшла за сином, який служить в сусідньому підрозділі.

      Прикро й навіть соромно за Росію. Як мої товариші тут загинули, як матері, дружини, діти залишились. Звичайно, хотілось перемоги,
      – зазначила вона.

      Й додала, що стріляти у своїх співгромадян боляче. Однак, ще гірше бачити те, що вчинили росіяни на українській землі. "Станіславівна" впевнена: українське військо таки зайде в Донецьк.

      Цього хотів і "Розписний", який звільняв Піски .Йому цьогоріч мало б виповнитись 25. "Почався бій. Почали горіти будинки. Нас було видно як на долоні. Команд ніяких не надходило, бо йшов бій. "Розписний" прийшов за нами, під вогнем противника", – розповів "Дід".

      Війна на Донбасі
      Владислав Казарін з позивним "Розписний" загинув на російсько-українській війні

      Похований військовий в рідному Покровську, за тридцять кілометрів від Пісків. На п'ятий рік звільнення селища від окупантів там згадуватимуть ім'я наймолодшого з солдатів полку "Дніпро-1", який не вагаючись пішов на війну й відвоював стратегічно важливе селище.

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      Автор: Юлія Кирієнко
      Теги: Новини Донецька Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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