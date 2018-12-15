Прима опустився на 19 позицію в загальному заліку Кубка світу з біатлону

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо продовжує лідирувати в загальному заліку Кубка світу після гонки переслідування в Хохфільцені – 248 очок.

Найближчим переслідувачем норвежця є Мартен Фуркад, в активі якого 191 очко. Замикає трійку лідерів ще один представник Франції – Антонін Гіггонна. У нього 187 очок.

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Чоловіча збірна України особисті гонки в Хохфільцені пройшла нижче свого середнього рівня. Тільки Дмитру Підручному вдалося потрапити в очкову зону в спринті і переслідуванні, а Сергій Семенов і Віталій Кільчицький навіть не змогли кваліфікуватися в пасьют.

В особистому заліку Кубка світу найкращим серед українців залишається Артем Прима, який в Хохфільцені відкотився на 9 позицій і тепер близький до вильоту з топ-20 – 19 місце.

Сергій Семенов розташувався на 35-му місці. Дмитро Підручний та Артем Тищенко знаходяться на 50-му і 60 місцях відповідно. Віталій Кільчицький очок в гонках не набирав.

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1. Йоханнес Бе (Норвегія) - 248 очки

2. Мартен Фуркад (Франція) – 191

3. Антонін Гігонна (Франція) – 187

4. Олександр Логінов (Росія) – 178

5. Сімон Едер (Австрія) – 177

…

19. Артем Прима – 93

35. Сергій Семенов – 45

50. Дмитро Підручний – 25

60. Артем Тищенко – 10

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