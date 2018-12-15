20:23
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Прима опустився на 19 позицію в загальному заліку Кубка світу з біатлону

      53 Читать новость на русском
      Артем Прима
      Артем Прима

      Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо продовжує лідирувати в загальному заліку Кубка світу після гонки переслідування в Хохфільцені – 248 очок.

      Найближчим переслідувачем норвежця є Мартен Фуркад, в активі якого 191 очко. Замикає трійку лідерів ще один представник Франції – Антонін Гіггонна. У нього 187 очок.

      Читайте також: Біатлон: Фуркад у феєричному стилі переміг в гонці переслідування, Підручний – 26-й

      Чоловіча збірна України особисті гонки в Хохфільцені пройшла нижче свого середнього рівня. Тільки Дмитру Підручному вдалося потрапити в очкову зону в спринті і переслідуванні, а Сергій Семенов і Віталій Кільчицький навіть не змогли кваліфікуватися в пасьют.

      В особистому заліку Кубка світу найкращим серед українців залишається Артем Прима, який в Хохфільцені відкотився на 9 позицій і тепер близький до вильоту з топ-20 – 19 місце.

      Сергій Семенов розташувався на 35-му місці. Дмитро Підручний та Артем Тищенко знаходяться на 50-му і 60 місцях відповідно. Віталій Кільчицький очок в гонках не набирав.

      Читайте також: Біатлон: Джима в топ-10 загального заліку Кубка світу, ще троє українців у тридцятці

      1. Йоханнес Бе (Норвегія) - 248 очки
      2. Мартен Фуркад (Франція) – 191
      3. Антонін Гігонна (Франція) – 187
      4. Олександр Логінов (Росія) – 178
      5. Сімон Едер (Австрія) – 177

      19. Артем Прима – 93
      35. Сергій Семенов – 45
      50. Дмитро Підручний – 25
      60. Артем Тищенко – 10

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Дмитро Підручний Сергій Семенов Артем Тищенко Новини біатлону Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Пулєв оголосив, що його наступним суперником стане Чагаєв
      16 червня 2013 , 18:08
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Хто кого? Інтелігенція про матч збірних України та Польщі
       11 жовтня 2013 , 11:59
      Фалькао не встиг: Колумбія на ЧС-2014 остаточно без "Тигра"
       3 червня 2014 , 01:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук