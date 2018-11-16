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      "Приманка, на яку УПЦ МП не клює": Онуфрій жорстко висловився про Єдину помісну церкву

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      Глава УПЦ МП Онуфрій зробив нову їдку заяву про Єдину помісну церкву
      Глава УПЦ МП Онуфрій зробив нову їдку заяву про Єдину помісну церкву / Колаж 24 каналу

      В Українській православній церкві Московського патріархату продовжують відзначатися їдкими заявами щодо створення Автокефальної церкви в Україні. На цей раз предстоятель УПЦ МП Онуфрій заявив, що Єдина помісна церква – це приманка, на яку його патріархат "не клює".

      Про це повідомляє російський "Интерфакс".

      Читайте також: Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос

      Він зазначив, що УПЦ МП відкидає спроби спокусити її статусом помісної церкви.

      Те, що нас хочуть сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою "помісна церква" – це та приманочка, на яку церква не клює. Церква не може бути політичною організацією,
      – заявив Онуфрій.

      Окрім того, священослужитель додав, що прихильники Московського патріархату не повинні боятися "поразки від рук її гонителів".

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім. Проте єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстренне засідання синоду. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території. Президент України Петро Порошенко після відмови у зустрічі від архієреїв УПЦ МП все ж провів перемовини з представниками цієї церкви, щоправда, лише з тими, хто підтримує надання Томосу Україні та створення Єдиної помісної церкви.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП РПЦ Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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