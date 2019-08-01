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      Приміщення для сиріт у Львові хотіли продати з аукціону: місто викупило його за 40 млн грн

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      Центр опіки сиріт УГКЦ у Львові
      Центр опіки сиріт УГКЦ у Львові / www.032.ua

      Приміщення у центрі Львова, де працює Центр опіки сиріт УГКЦ, Львівська облрада хотіла продати з аукціону.

      На сесії Львівської міськради 1 серпня 48 депутатів проголосували за те, щоб викупити в облради приміщення на вулиці Короленка, 7.

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      Нам нічого іншого не залишалось, як заплатити 40 млн грн викупу обласній раді. Зціпивши зуби, ми прийняли рішення – викупити приміщення і передати їх у власність Центру Опіки Сиріт,
      – прокоментував це рішення у своєму Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

      Нежитлові приміщення за цією адресою перейдуть у власність міста, а вже після цього їх безкоштовно передадуть у власність релігійній місії Центру опіки сиріт Львівської архієпархії УГКЦ.

      Йдеться про нежитлові будівлі навчального корпусу, складу, майстерні на вулиці Короленка, 7.

      Що відомо про будівлю? 

      Із 1939 по 1945 тут діяв дім народної творчості, яким опікувався греко-католицький священик Северин Сапрун за дорученням митрополита Андрея Шептицького. Тут діяв осередок патріотичного виховання молоді – духовно-культурне середовище.

      З середини 1950-х років у цій будівлі діяла школа-інтернат, де навчались і виховувались діти. Територія навколо будівлі облаштована для роботи з дітьми.

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      Що варто знати про скандал навколо цих приміщень? Раніше Львівська облрада намагалася продати їх з аукціону за 30 мільйонів гривень. Рішенням суду торги було призупинено у день проведення.

      У майбутньому тут планують облаштувати "Дім милосердя", де навчатимуть дітей.

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      Теги: Новини нерухомості України Аукціон Новини Львова Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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