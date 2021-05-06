Приміські маршрути в Харкові подорожчають: усе через ріст цін на паливо

У Харківській області подорожчає проїзд на двох приміських маршрутах. Причиною тому є суттєве здорожчання палива, пояснив директор однієї з компаній-перевізників.

Подорожчав проїзд на 2 гривні. Мовиться про маршрути №1182 Харків — Новий Високий (Харківський район) та №1164 Харків — Тернова (Харківський район).

До теми На Харківщині значно подорожчають електрички: залізниця потерпає від збитків

Що відомо про зміну вартості проїзду

Квиток на автобус Харків — Новий Високий раніше коштував 15 гривень, а на маршруті Харків — Тернова – 18 гривень.

Тепер вартість проїзду відповідно становить 17 та 20 гривень.

Оголошення про здорожчання вже розвісили в автобусах на цих маршрутах.

Ми підняли вартість проїзду. Це пов'язано з тим, що подорожчало паливо. Є ще інші перевізники, які підняли набагато більше — на 5 гривень, а ми підняли всього на 2 гривні. В автобусах ми вивішуємо оголошення, через що відбулося подорожчання,

— пояснив директор "Укравтотранс плюс" Леонід Лосєв.

Додатковим стимулом до такого рішення стало й зменшення пасажиропотоку та відсутність компенсації за пільговиків.

Через це перевізник розглядає підвищення вартості проїзду і на інших рейсах.