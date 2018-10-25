Примушували кримчан йти до служби в російську армію: Україна позвалася до суду на РФ
До Міжнародного кримінального суду Україна подала інформаційне повідомлення про факти примушування жителів окупованого Криму до служби у збройних силах Росії, що є воєнним злочином.
Про це повідомила співробітниця прокуратури Автономної Республіки Крим Єлизавета Дзігора, йдеться на сайті "Інтерфакс".
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За словами прокурора, відповідно до норм міжнародного права держава-окупант має низку зобов'язань, яких має дотримуватися. Одна із заборон і полягає в недопущенні призову на службу до збройних сил держави-окупанта.
Росія цієї заборони не дотримується, призов відбувається. Таким чином, очевидним є факт скоєння воєнного злочину. Інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке направила прокуратура АРК містить у собі факти та докази цього злочину,
– заявила Дзігора.
За даними регионального центру прав людини, з 2015 року в окупованому Криму в ході 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян.
З 2015 року в Криму призвали понад 12 тисяч українських громадян до армії РФ
Для підтвердження протиправних дій було зібрано 165 нормативно-правових актів, 199 публікацій та проаналізовано близько 2000 сторінок у соціальних мережах.
Прокуратура АР Крим та громадське суспілсьтво не може проігнорувати такі порушення. Тому спільними зусиллями на основі отриманих доказів до Міжнародного кримінального суду було подано нове звернення стосовно незаконного призову кримчан до служби в армії ворожої держави.