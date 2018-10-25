Примушували кримчан йти до служби в російську армію: Україна позвалася до суду на РФ

До Міжнародного кримінального суду Україна подала інформаційне повідомлення про факти примушування жителів окупованого Криму до служби у збройних силах Росії, що є воєнним злочином.

Про це повідомила співробітниця прокуратури Автономної Республіки Крим Єлизавета Дзігора, йдеться на сайті "Інтерфакс".

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За словами прокурора, відповідно до норм міжнародного права держава-окупант має низку зобов'язань, яких має дотримуватися. Одна із заборон і полягає в недопущенні призову на службу до збройних сил держави-окупанта.

Росія цієї заборони не дотримується, призов відбувається. Таким чином, очевидним є факт скоєння воєнного злочину. Інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке направила прокуратура АРК містить у собі факти та докази цього злочину,

– заявила Дзігора.

За даними регионального центру прав людини, з 2015 року в окупованому Криму в ході 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян.



З 2015 року в Криму призвали понад 12 тисяч українських громадян до армії РФ

Для підтвердження протиправних дій було зібрано 165 нормативно-правових актів, 199 публікацій та проаналізовано близько 2000 сторінок у соціальних мережах.