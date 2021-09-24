Принижують і залякують: записали знущання з дошкільнят у дніпровському садочку

Працівників дніпровського дитячого садочку №298 звинуватили в жорстокому поводженні з дітьми. Батьки одного з малюків повідомили, що вихователі кричать на дітей і не соромляться лаятись при них. Окрім цього, дошкільнят залякують медсестрою, яка "прийде із заспокійливими уколами".

Для підтвердження своїх слів, матір одного з малюків оприлюднила аудіозапис смартгодинника своєї дитини. Згодом цю ситуацію прокоментували в Департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра.

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Оприлюднили нарізку аудіо

Загалом запис триває 10 хвилин. У ньому зібрали багато моментів, де на дітей сваряться або й взагалі принижують. Особливо показовим є момент, де дітей питаються ім'я відомого поета.

Спершу вихователька каже "Тарас Григорович…", однак діти мовчать поки їм не підкажуть. Згодом усі малюки по черзі почали повторювати прізвище Шевченка, проте почули у відповідь крик "Все, закрили рот!".

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Жінка, яка оприлюднила запис, вже забрала свого малюка з цього навчального закладу. Проте вона зазначила, що переживає за долю інших дітей, яким кожного дня травмують психіку.

Поспілкувались із директором садочку

Представниця департаменту гуманітарної політики Оксана Турчина розповіла, що управління освіти розглянуло скаргу Дніпрянки й надало письмову відповідь. Також уже поспілкувалися щодо інциденту з директором цього дитячого садочку.

Її змусили написати письмове пояснення такої поведінки своїх підопічних. Тепер керівник має посилити контроль, щоб запобігти будь-який прояв фізичного чи психологічного насильства.

Схожа подія нещодавно

3 вересня повідомили, що в одному з приватних дитячих садочків Одеси хлопчик поскаржився на побиття. Вихователька нібито покарала його ударами за те, що співав замість обіднього сну.

Адміністрація закладу не лише не мала жодного бажання розбиратися в ситуації, а й покривала виховательку. Тому ніхто навіть не надіявся, що зловмисницю покарають.