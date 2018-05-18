Принц Чарльз поведе Меган Маркл до вівтаря замість її батька

Принц Чарльз, батько принца Гаррі, поведе Меган Маркл до вівтаря замість її батька.

Про це офіційно повідомив Кенсінгтонський палац на своїй сторінці у Twitter, після того, як Маркл підтвердила, що погане здоров'я її батька завадить йому бути присутнім на її весілля з Гаррі.

Читайте також: У Лондоні відбулась репетиція королівського весілля: фото щасливої Меган Маркл



Меган Маркл і Принц Гаррі

В повідомленні йдеться, що Меган Маркл попросила принца Чарльза вести її до вівтаря.





Варто додати, нещодавно Меган Маркл повідомила, що її батько Томас Маркл буде відсутній на весільній церемонії 19 травня у Віндзорському замку через проблеми зі здоров’ям.

ЗМІ подейкують, що це все через скандал навколо "фейкових" фотографій, на яких він начебто вчить історію британських монархів та робить заміри одягу. Тоді ж він розділив гроші навпіл з найнятим папараці, а автором такої скандальної ідеї стала зведена сестра Меган – Саманта.

Після скандалу з фотографіями Томас Маркл переніс серцевий напад, а згодом – і важку операцію. Батько нареченої все скаржився на сильний біль у грудях і побоявся за своє здоров’я, тому був змушений відмовитись від приїзду у королівський двір.

Нагадаємо, весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня у Віндзорському замку.