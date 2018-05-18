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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Принц Чарльз поведе Меган Маркл до вівтаря замість її батька

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Принц Чарльз
Принц Чарльз / Фото з відкритих джерел

Принц Чарльз, батько принца Гаррі, поведе Меган Маркл до вівтаря замість її батька.

Про це офіційно повідомив Кенсінгтонський палац на своїй сторінці у Twitter, після того, як Маркл підтвердила, що погане здоров'я її батька завадить йому бути присутнім на її весілля з Гаррі.

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Меган Маркл і Принц Гаррі

В повідомленні йдеться, що Меган Маркл попросила принца Чарльза вести її до вівтаря.
 


Варто додати, нещодавно Меган Маркл повідомила, що її батько Томас Маркл буде відсутній на весільній церемонії 19 травня у Віндзорському замку через проблеми зі здоров’ям.

ЗМІ подейкують, що це все через скандал навколо "фейкових" фотографій, на яких він начебто вчить історію британських монархів та робить заміри одягу. Тоді ж він розділив гроші навпіл з найнятим папараці, а автором такої скандальної ідеї стала зведена сестра Меган – Саманта.

Після скандалу з фотографіями Томас Маркл переніс серцевий напад, а згодом – і важку операцію. Батько нареченої все скаржився на сильний біль у грудях і побоявся за своє здоров’я, тому був змушений відмовитись від приїзду у королівський двір.

Нагадаємо, весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня у Віндзорському замку.

Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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