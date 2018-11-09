18:04
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Принц Чарльз та Наомі Кемпбелл вразили спільним виходом: фото

      1206 Читать новость на русском
      Наомі Кемпбелл та принц Чарльз
      Наомі Кемпбелл та принц Чарльз / Instagram / @naomi

      48-річна супермодель та герцог Уельський вразили спільним виходом в Нігерії. Зірка супроводжувала принца Чарльза на святкуванні його прийдешнього дня народження в Лагосі.

      Нові фото з’явились на офіційній сторінці представників королівської сім'ї у Twitter.

      Читайте також: Справжній тато та дідусь Уельський: принц Чарльз у новому фільмі BBC – зворушливі фото

      Принц Чарльз перебуває у Нігерії вже декілька днів. Він відправився в тур 31 жовтня разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер Боулз. Їхня подорож розпочалась з Гамбії, а вже в вівторок, 6 листопада, син королеви Єлизавети ІІ сам відвідав Нігерію. Саме в цій країні відбувся урочистий прийом з нагоди його прийдешнього дня народження.

      Світський захід не змогла пропустити супермодель Наомі Кемпбелл. Знаменита британка, яка перебувала в Нігерії по справах, особисто привітала принца Чарльза зі святом. Для урочистого прийому зірка обрала чорне плаття з пір’ями від британського бренду Ralph & Russo. Шию Наомі прикрасив чокер в тон, а на плечах була накидка рожевого кольору.

       

      Теги: LifeStyle Мода Наомі Кемпбелл Королівська сім'я Нігерія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      7 листопада , 10:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук