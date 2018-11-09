Принц Чарльз та Наомі Кемпбелл вразили спільним виходом: фото

48-річна супермодель та герцог Уельський вразили спільним виходом в Нігерії. Зірка супроводжувала принца Чарльза на святкуванні його прийдешнього дня народження в Лагосі.

Нові фото з’явились на офіційній сторінці представників королівської сім'ї у Twitter.

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Принц Чарльз перебуває у Нігерії вже декілька днів. Він відправився в тур 31 жовтня разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер Боулз. Їхня подорож розпочалась з Гамбії, а вже в вівторок, 6 листопада, син королеви Єлизавети ІІ сам відвідав Нігерію. Саме в цій країні відбувся урочистий прийом з нагоди його прийдешнього дня народження.

Світський захід не змогла пропустити супермодель Наомі Кемпбелл. Знаменита британка, яка перебувала в Нігерії по справах, особисто привітала принца Чарльза зі святом. Для урочистого прийому зірка обрала чорне плаття з пір’ями від британського бренду Ralph & Russo. Шию Наомі прикрасив чокер в тон, а на плечах була накидка рожевого кольору.