Принц Джордж готується до школи: які нові уроки відвідуватиме хлопчик

5-річний принц Джордж став учнем елітної школи Thomas's Battersea в Лондоні ще минулого року. Тому цього року він відпочивав на своїх перших канікулах, але вже через кілька днів він знову ступить на поріг навчального закладу з новим розкладом.

У виданні Harper's Bazaar інсайдер поділився, що принц Джордж у новому навчальному році матиме декілька цікавих дисциплін. Серед них – уроки басейну і балет. Заняття балетним мистецтвом триватимуть по 35 хвилин і супроводжуватимуться грою піаніста.

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На сайті школи зазначається, що "такі уроки призначені для розвитку фізичних якостей учнів, витривалості, творчості, експресії й музикальності, вміння використовувати різні звуки та музичні стилі".

Варто нагадати, що найстарший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма вперше пішов до школи 7 вересня 2017 року. Школа Thomas's Battersea розташована в південному районі Лондона, в 25-30 хвилинах їзди від Кенсінгтонського палацу. Вартість освіти тут складає 22 000 доларів на рік.

Оскільки королівські особи офіційно не мають прізвищ, бо в цьому немає технічної потреби, юному принцу в перші дні навчання дали "шкільне" прізвище. Інсайдери повідомляли, що його називають просто Джордж Кембридж, оскільки його батьки – герцог і герцогиня Кембриджські. ЗМІ також повідомляли, що принца Джорджа навіть намагалась викрасти зі школи невідома жінка, в якої згодом наче виявили психічне відхилення.