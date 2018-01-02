Принц Гаррі і Меган Маркл полетіли на відпочинок економ-класом, – ЗМІ

Майбутнє подружжя принц Гаррі і Меган Маркл після святкування Різдва в Сандрінгемському палаці вирішили побути удвох і вирушили в невелику подорож в найвідоміший регіон Франції – Французьку Рів'єру, або Лазурний берег.

Британська газета Daily Mail повідомляє, що королівське подружжя летіло на відпочинок економ-класом. За словами очевидців, Принц Гаррі і Меган Маркл першими піднялися на борт літака British Airways і відразу ж пройшли в кінець салону. Пара викупила для себе три останні ряди крісел з обох сторін від проходу, де сиділи також 3 охоронці.

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Пасажири стверджують, що посадку на літак провели в рекордно короткий час. Лайнер злетів на п'ять хвилин раніше, ніж значилося в розкладі.

В аеропорту Ніцци майбутнє подружжя зустріли і супроводжували озброєні офіцери-прикордонники, а в процесі поїздки пару охороняли співробітники спеціальних служб Франції.



Офіційний портрет принца Гаррі і Меган Маркл

Гаррі і Маркл планують провести на Лазурному березі кілька днів. На Рив'єрі в ці дні сонячно, температура повітря вдень становить +15 градусів.

Від дорогого і зручного "бізнесу" на користь простого місця в економ-класі часто відмовляється і принц Вільям. Таким же чином він кілька разів подорожував Америкою і Європою разом з Кейт Міддлтон. Подружжя навіть користувалося послугами лоукостів – авіакомпаній, які надають найдешевші рейси в обмін на відмову від більшості традиційних пасажирських послуг.



Офіційний портрет принца Гаррі і Меган Маркл

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл зустрічаються близько півтора року. Пара познайомилася влітку 2016 року в компанії спільних друзів. Про заручини вони офіційно повідомили 27 листопада цього року.



Майбутнє подружжя уже привітав брат Гаррі – принц Вільям з Кейт Міддлтон, а також батьки Меган Маркл. Також новоспечені наречені взяли участь у першій спільній фотосесії та дали перше спільне інтерв'ю.