Принц Гаррі і Меган Маркл попросили не дарувати їм весільні подарунки, натомість пропонують гостям перевести гроші на благодійність.

Представник Кенсінгтонського палацу заявив, що пара не мала офіційних відносин із обраними благодійними організаціями, натомість вибрала ті організації, які порушують питання, які на думку наречених є найбільш актуальними: спорт для соціальних змін, розширення прав жінок, збереження навколишнього середовища, безпритульність, ВІЛ та збройні сили, написало британське видання The Guardian.

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Серед семи організацій, яких обрали принц Гаррі та Меган Маркл є наступні: "Chiva" (Асоціація дитячого ВІЛ); "Криза"; "Фонд Міни Махила"; "Маленькі солдатики Скотті" – благодійна організація для дітей загиблих збройних сил; "StreetGames"; "Серфери проти стічних вод"; і "Фонд дикої природи Великобританії".

Представники організації "Криза", яка допомагає безпритульним людям, вже встигла подякувати нареченим:

"Ми дуже вдячні, що принц Гаррі та Маркл просять громадськість підтримати нас. Безпритульність є однією з найбільш актуальних питань нашого часу. Пожертвування допоможуть нам підтримати людей, щоб допомогти їм з житлом, роботою, освітою та консультаціями", – розповів Джон Спаркс, виконавчий директор "Кризи"

Нагадаємо, весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня. Нещодавно Кенсінгтонський палац показав, як виглядають весільні запрошення, які принц Гаррі і Меган Маркл розіслали близько 600 гостям. На весіллі також побувають 3000 людей, які не мають відношення до королівської сім'ї.